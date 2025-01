Vierschansentournee: Tschofenig bezorgt Oostenrijk eerste eindzege sinds 2015

Daniel Tschofenig heeft in het Oostenrijkse Bischofhofen de 73ste editie van de Vierschansentournee gewonnen. De skispringer won voor eigen publiek na een fantastische apotheose en bleef daardoor zijn landgenoten Stefan Kraft en Jan Hörl net voor.

Vooraf was het wel duidelijk dat er tien jaar na de eindzege van Kraft weer een Oostenrijkse winnaar zou komen. De drie lagen echter heel dicht bij elkaar, ook na de eerste sprong in Bischofshofen.

Tschofenig stond derde in de wedstrijd en in de tussenstand, maar met een sprong van 140,5 meter legde hij de lat hoog. Hörl deed het iets minder en ook favoriet Kraft, die tien minuten moest wachten vanwege de wind, redde het niet.

Dominant drietal

Bischofhofen was de vierde en laatste wedstrijd van de Vierschansentournee. Kraft won in Innsbruck en Oberstdorf en Tschofenig in Garmisch-Partenkirchen.

Tschofenig, Kraft en Hörl stonden in Innsbruck en Oberstdorf eveneens op het podium. Alleen in Garmisch-Partenkirchen stonden er twee andere namen op het ereschavot: de Zwitser Gregor Deschwanden werd toen tweede en de Oostenrijker Michael Hayböck derde.