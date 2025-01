Zeehondenpup Freek ziek door plastic: 'Confronterend bewijs van de realiteit'

Natuurcentrum Ecomare op Texel behandelt voor het eerst een zeehondenpup met plastic en houtresten in de maag. De dierverzorgers hebben de gevolgen van de vervuiling van de zee nooit eerder zo duidelijk gezien. Directeur van de opvang Marion Barth noemt het "een confronterend bewijs van de realiteit".

De pup, die Freek is genoemd, werd op 1 januari door de dierverzorgers meegenomen, nadat hij al een week alleen aan de kust werd gezien. De pup was ernstig verzwakt en had duidelijk hulp nodig.

In de opvang kreeg het dier ORS toegediend, een oplossing van zout en mineralen om zijn vochtbalans weer op orde te krijgen. Toen de pup de vloeistof uitspuugde, kwamen er stukjes plastic en hout mee. Ook in de dagen erna kwamen er meerdere malen stukjes afval uit.

Sterk vermagerd

Voor Ecomare is dit een nieuw fenomeen. Het is al langer bekend dat zeehonden, bruinvissen en vogels in zee drijvend afval kunnen opeten. Maar de verzorgers hadden er nog nooit zo duidelijk bewijs van gezien.

Freek is sterk vermagerd en of hij het gaat halen is nog niet duidelijk. Hij zit in quarantaine en begint volgens Barth inmiddels weer zelfstandig vis te eten. Dat meldt NH.