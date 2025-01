Groningse zanger Peter Schaap ('Adem mijn adem') overleden

De Groningse zanger en schrijver is Peter Schaap is vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden. Schaap werd landelijk bekend met zijn nummer Adem mijn adem uit 1975, en stond daarmee gedurende zes jaar in de Top 2000.

Hij was al langere tijd ziek, meldt RTV Noord.

Schaap begon zijn professionele muziekcarrière in 1974 en noteerde al snel top 40-noteringen met Adem mijn adem en Vliegen als een vogel. In 1976 ontving hij een Zilveren Harp voor aanstormend talent.

Schaap bracht vier albums uit en een verzamel-cd. Ook was hij te zien in programma's als TopPop, Nederlands eerste grote popmuziekshow.

Schaap scoorde in 1975 een hit met Adem mijn adem: