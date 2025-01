Ruim 1100 vuurwerkslachtoffers rond jaarwisseling, meer jongeren op spoedeisende hulp

Vuurwerkverbod

In onder meer Amsterdam, Utrecht en Rotterdam was dit jaar een vuurwerkverbod van kracht. In deze steden mocht wel vuurwerk verkocht worden, maar was het niet toegestaan dit af te steken. Opvallend is dat bijna 25 procent van alle vuurwerkslachtoffers kwam uit veiligheidsregio's waartoe deze drie steden behoren. In totaal gold in negentien gemeenten een afsteekverbod.

Volgens de voorzitter van VeiligheidNL heeft het afsteekverbod niets geholpen. "In Amsterdam is het aantal slachtoffers gelijk gebleven en in Rotterdam zelfs gestegen", zegt ze. Om het aantal slachtoffers te beperken is volgens haar "een algeheel vuurwerkverbod het meest effectieve middel".

Ze verwijst daarbij naar de jaarwisseling van het coronajaar 2021-2022, toen in Nederland, Duitsland en België een vuurwerkverbod van kracht was. "Toen was het aantal letsels bijna drie keer zo laag als nu. Het is daarom verstandig dit op Europees niveau te regelen", zegt ze.