Van Dissel: bij alle leeftijden minder corona • 'Te vroeg voor hervatten normale zorg'

In alle leeftijdsgroepen is een daling te zien van het aantal coronagevallen, zei Jaap van Dissel in de briefing in de Tweede Kamer. De directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM constateert dat het aantal afgenomen testen daalt en dat ook het aantal positieve testen afneemt.

In het weekend ligt het aantal positieve testen iets hoger. "Kennelijk gaat men in het weekend eerder naar de teststraat", zei Van Dissel.

Uit het bron- en contactonderzoek komt naar voren dat ruim de helft van de besmettingen plaatsvindt in het eigen huishouden. Ook op het werk, op school of bij de kinderopvang en in het verpleeghuis raken relatief veel mensen besmet. Het gaat dan om besmettingen waarvan de bron bekend is. In ruim de helft van de gevallen is dat niet zo.

Van Dissel ziet dat de aanloop naar de piek in ziekenhuizen trager is verlopen en dat die naar verwachting ook langzamer afneemt. "Maar de piekbelasting is minder geweest." In vergelijking met de eerste coronagolf ligt de sterfte lager, zei Van Dissel. De oversterfte is stabiel; er overlijden wekelijks zo'n 700 mensen meer dan normaal in deze periode.