Scholen in New York weer dicht • De Jonge: kijken of versoepelingen voor gevaccineerden mogelijk zijn

Alle openbare scholen in New York gaan morgen weer dicht als gevolg van het stijgende aantal besmettingen met corona. Burgemeester Bill de Blasio heeft een bericht daarover van de hoogste schoolbestuurder van de stad bevestigd.

De sluiting is een zware tegenvaller voor New York, de stad die in het voorjaar de grootste brandhaard in de Verenigde Staten was en sindsdien weer is opgekrabbeld. Zo werden in september de scholen weer geopend, onder meer tot vreugde van ouders die steeds meer moeite hadden om opvang te regelen voor hun kinderen.

De maatregel om de scholen nu weer te sluiten is omstreden, omdat het er niet op lijkt dat het heropenen ervan in september heeft geleid tot significant meer besmettingen. Daar komt bij dat scholen dicht moeten, terwijl restaurants en sportscholen in beperkte mate open mogen blijven.