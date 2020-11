Kuipers: lagere piek in ziekenhuizen • maximaal 6 gasten bij Kerst, adviseert OMT

Minister De Jonge (Volksgezondheid) wil de testcapaciteit zo ver opvoeren dat alle Nederlanders met of zonder klachten zich vanaf maart gemiddeld één keer per maand kunnen laten testen. Het gaat dan om 10 miljoen testen per maand, staat in een brief aan de Tweede Kamer.

"Met nadruk stel ik dat deze ambitie vanaf maart niet gelimiteerd is, ook niet in financiële zin," schrijft hij. In januari zijn er experimenten om te kijken wat de beste aanpak is voor het ambitieuze testplan.

Er wordt onderzocht welke testen het meest geschikt zijn, net als welke logistiek en infrastructuur nodig is maar ook wat het effect is op de verspreiding van het virus. Ook de maatschappelijke impact en testbereidheid worden onderzocht. De Jonge heeft het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over deze aanpak.

Voor de logistiek hoopt de minister op meer hulp van GGD's, werkgevers en ondernemers. Hij mikt op extra testlocaties bij ondernemers en publieke locaties, zoals trein- en metrostations en winkels.