4628 nieuwe besmettingen, maar cijfers niet compleet • VVD denkt na over 'indirecte vaccinatieplicht'

De voorzitter van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) ziet een kanteling als het gaat om testen. "Van medisch testen gaan we naar massaal testen, zoals screening of bevolkingsonderzoek. Dat is een andere benadering en dat gaan we de komende maanden mogelijk maken," zei André van der Zande in de Tweede Kamer.

Het gaat nu zo goed met het testen dat er overcapaciteit ontstaat, zegt Van der Zande. De tijd tussen het maken van een afspraak en het krijgen van de testuitslag is inmiddels gedaald tot gemiddeld 36 uur. Eind september was dat nog 81 uur.

Kamerlid Hijink (SP) merkt op dat The Beast, de supertestverwerker die 20.000 tests per dag kan beoordelen, al wel in Denemarken wordt gebruikt. Hij vraagt zich af waarom dat hier nog niet zo is. Van der Zande antwoordt dat de afgelopen maanden vooral is gekeken naar samenwerking met laboratoria die veel tests kunnen verwerken. "Daar voegen we nu eigen robots aan toe. Dingen hadden misschien eerder gekund, daar blijf ik even buiten. Ik kijk naar de toekomst en ben blij met deze aanvulling."

Öztürk (Denk) is benieuwd of de testresultaten worden opgeslagen en zo ja, hoelang die worden bewaard. Van der Zande kan daar nu geen antwoord op geven, maar belooft het uit te zoeken en die bevindingen in een memo met de Kamer te delen.