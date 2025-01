Canadese premier Trudeau stapt op: 'Ik ben niet de beste optie bij verkiezingen'

Druppel

Trudeau stond onder grote druk om af te treden, zowel door het weinige vertrouwen dat de bevolking in hem heeft als door het gebrek aan steun in het parlement. Behalve de oppositie willen ook leden van zijn eigen Liberale Partij van hem af.

Dat heeft alles te maken met de inflatie en het gebrek aan woonruimte in Canada. Het lukte Trudeaus minderheidskabinet niet om deze problemen aan te pakken. De druppel lijkt het opstappen in december van zijn minister van Financiën Chrystia Freeland te zijn geweest.

Freeland was het pertinent oneens met de manier waarop Trudeau wil reageren op de plannen van de aankomende Amerikaanse president Trump. Trump dreigt 25 procent belasting te gaan heffen op de import van goederen uit Canada, wat desastreus zou zijn voor de Canadese economie. Om de schade te beperken wil Trudeau de overheidsuitgaven fors opvoeren. Freeland vindt juist dat er bezuinigd moet worden.

Trudeau zei ook dat hij de zittingen van het parlement opschort tot maart. De parlementsleden zouden eigenlijk eind deze maand van reces terugkeren. De Conservatieve Partij had al aangekondigd dat het een motie van wantrouwen tegen Trudeau zou indienen. Die zou vrijwel zeker zijn aangenomen. Nu het parlement pas in maart weer bijeenkomt kan die motie volgens persbureau Reuters pas in mei worden ingediend.