Aanvoerder Timber valt uit bij oefenzege Feyenoord in Spanje

Feyenoord heeft in een oefenduel op het trainingskamp in Marbella met 1-0 gewonnen van Fortuna Düsseldorf. Belangrijker dan de uitslag was het uitvallen van aanvoerder Quinten Timber, die geblesseerd naar de kant moest. De ernst van zijn kwetsuur is nog onbekend.

Vooraf was afgesproken dat het duel met Düsseldorf, de nummer acht van het tweede Duitse niveau, 120 minuten zou duren. Trainer Brian Priske zette daarom twee verschillende elftallen in, die beide 60 minuten speelden.

Timber kwam in de tweede selectie aan bod en ging al binnen een kwartier op de grond zitten. Hij probeerde het daarna nog kort, maar liet zich snel vervangen. Terwijl Feyenoord het weinig verheffende duel met de Duitsers uitspeelde, begaf Timber zich richting het hotel waar de Rotterdammers verblijven.

De enige goal van de wedstrijd werd uiteindelijk in de 108ste minuut gemaakt door Luka Ivanusec, die een strafschop binnenschoot.

Weerzien met eredivisiebekenden

Het duel in Marbella was voor Feyenoord een weerzien met een aantal oude bekenden. Frank Arnesen, tussen 2020 en 2022 technisch directeur van de Rotterdammers, was samen met voormalig bondscoach en Ajax-trainer Frank de Boer aandachtig toeschouwer. De Boer is de schoonvader van Feyenoord-speler Calvin Stengs.

Bovendien staan bij Düsseldorf enkele eredivisiebekenden onder contract. Myron van Brederode, die wordt gehuurd van AZ, stond in de basis bij de Duitsers terwijl voormalig Heracles Almelo-spits Vincent Vermeij op de bank zat.