6/1 in Nieuwsuur: Hoe gaat het met de Wagner-huurlingen? • De macht van Trump • Opkomst van de 'oudere' actrice

Opkomst van de 'oudere' actrice

De Amerikaanse actrice Demi Moore won vannacht voor het eerst in haar carrière een grote filmprijs. Ze kreeg een Golden Globe voor haar rol in The Substance, een horrorkomedie over de zoektocht naar de eeuwige jeugd.

Het valt de laatste tijd op dat actrices van relatief hoge leeftijd volop in de schijnwerpers staan. Zo schittert Nicole Kidman momenteel in Babygirl van de Nederlandse regisseur Halina Reijn. Net als The Substance gaat ook die film over vergankelijkheid en feminisme.