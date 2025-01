Verdachte schietpartijen IJsselmonde veertien dagen langer vast

Het voorarrest van de 24-jarige man die drie mensen zou hebben doodgeschoten in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde is met twee weken verlengd. Sendric S. werd op 2 januari opgepakt in een woning in het stadsdeel.

Bij de inval werd een vuurwapen gevonden. Mogelijk is dat het wapen waarmee de moorden zijn gepleegd. Tussen 21 december en 2 januari werden drie oudere mannen doodgeschoten. Het gaat om mannen van 63, 58 en 81 jaar.

De schietpartijen leidden tot angst onder bewoners van Rotterdam-IJsselmonde. Toen duidelijk was dat het mogelijk om willekeurige slachtoffers ging, riep de politie mensen op om extra voorzichtig te zijn en niet alleen naar buiten te gaan.

Sendric S. wordt verdacht van driemaal moord of doodslag en het bezit van een vuurwapen. Het motief van de dader is onbekend. S. zit nog in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Eerder was er al een verdachte uit Amsterdam opgepakt in deze zaak. Ook die man zit nog vast.