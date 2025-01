Verdachte IJsselmonde langer vast, Schouten doet nieuwjaarswens 'met huilend hart'

Het voorarrest van de 24-jarige man die drie mensen zou hebben doodgeschoten in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde is met twee weken verlengd. Sendric S. werd op 2 januari opgepakt. Hij wordt verdacht van driemaal moord of doodslag en het verboden bezit van een vuurwapen.

Bij de inval werd een vuurwapen gevonden. Mogelijk is dat het wapen waarmee de moorden zijn gepleegd. Tussen 21 december en 2 januari werden drie oudere mannen doodgeschoten. Het gaat om mannen van 63, 58 en 81 jaar.

Knoop in de maag

Burgemeester Carola Schouten zei in haar nieuwjaarstoespraak dat ze met een knoop in haar maag liep en zich had afgevraagd "of je elkaar in die omstandigheden een goed en gezond nieuwjaar kunt wensen".

Ze doelde daarbij niet alleen op de dood van de drie mannen in IJsselmonde, maar ook op de jongen van 14 die in de stad door vuurwerk om het leven kwam en het meisje van 4 dat zaterdag onder verdachte omstandigheden overleed in de wijk Zevenkamp.

In verband met de dood van de kleuter is iemand opgepakt die het meisje kende. De politie zei vandaag daarover verder niets te willen meedelen.

Schouten zei dat ook haar hart "huilt", maar dat ze iedereen toch een goed nieuwjaar wenst omdat ze bij haar bezoek aan IJsselmonde ook een sterke samenhorigheid zag.

Landelijk vuurwerkverbod

Verder pleitte ze voor een landelijk vuurwerkverbod. Ze zei dat met tradities niets mis is, maar dat je je moet afvragen wat een traditie waard is "als je hier bent aanbeland. Kijk naar wat er gebeurt en vraag je af: is dit nog normaal?" Die oproep is met name gericht aan de coalitiepartijen, die niet aan een landelijk vuurwerkverbod willen.

Schouten zei dat ze getroffen was door een hulpverlener die tegen haar had gezegd: "Professioneel zijn we er klaar voor, maar onze families zitten heel de nacht in angst of we 's ochtends weer veilig thuiskomen." Ze voegde eraan toe dat "we niet mogen accepteren dat het letterlijk levensgevaarlijk wordt voor onze hulpverleners. Dat jongeren verminkt worden en zelfs overlijden en onschuldige omstanders geraakt worden."