Honderd kerstbomen met versiering gedumpt in Brabants natuurgebied: 'Asociaal'

Even verderop ligt ook een aantal volle vuilniszakken. Wekelijks treft de boswachter er bankstellen en verfpotten aan. Dumpingen in het bos zijn dus niet nieuw. Helemaal niet op zulke afgelegen paadjes vlak bij de doorgaande weg.

Maar een dumping van dit formaat is zeldzaam, zegt hij. "We lijken het steeds normaler te vinden om zomaar troep bij een ander neer te gooien."

'Je hoort geen afval te dumpen'

Wie denkt dat het weinig kwaad kan om een dennenboom in het bos achter te laten, heeft het volgens de organisatie Brabants Landschap mis. Het duurt zo'n tien jaar voordat een dennenboom is afgebroken.

In tegenstelling tot andere omgevallen bomen in het bos, bestaat een dennenboom niet uit loofhout. Er kunnen dus ook geen insecten in leven. "Daarbij is het niet de vraag of het schadelijk is: je hoort überhaupt geen afval te dumpen", aldus een woordvoerder.