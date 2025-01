Zware windstoten, omgevallen bomen en hinder op de weg en het spoor door storm

De brandweer is op diverse plekken in het land druk met het weghalen van omgewaaide bomen en ook de NS heeft last van de storm. Op verschillende trajecten liggen takken op het spoor of op de bovenleiding. Onder meer tussen Utrecht en Rhenen en tussen Sittard en Maastricht is vertraging op het spoor ontstaan. Op de A7 veroorzaakt een omgewaaide vrachtwagen file tussen Sneek en Joure.

In Blerick raakte een vrouw gewond toen ze werd geraakt door een afgewaaide tak. Op de N362 bij het Groningse Nieuwolda waaide een boom op een rijdende bestelbus. In beide gevallen zijn de gewonden naar het ziekenhuis gebracht, het is niet duidelijk hoe het met hen gaat.

Door de harde wind waaide in onder meer Den Haag, Schiedam, Spijkenisse en Barendrecht een deel van de gevel van gebouwen. In Winsum vielen dakpannen van een supermarkt en ook in Groningen kwam een deel van de gevel van een kantoorgebouw naar beneden.

In Oss ligt de dakbedekking van twee huizen in de voortuin en in onder meer Echt en Tiel raakten geparkeerde auto's beschadigd door een omgevallen boom. In Friesland gaan de bruggen alleen open en dicht als de windkracht het toelaat en ook in onder meer Apeldoorn, Arnhem, Lunteren en Wageningen vielen bomen op de weg.

Dit zijn beelden van dreigende wolken en door de storm veroorzaakte schade: