Zware windstoten en hinder voor het verkeer door storm

In IJmuiden waaide het tussen 14.00 uur en 15.00 uur met windkracht 9, meldt weerbureau Weeronline. In Hoek van Holland werd met 108 kilometer per uur de zwaarste windstoot tot nu toe gemeten.

Temperatuurverschillen

NOS-weervrouw Willemijn Hoebert: "Vanuit het zuidwesten nemen de windstoten straks weer af, maar op de Waddeneilanden duurt dat tot laat op de avond. Interessant zijn ook de temperatuurverschillen: het is nu 11 graden in Groningen en 5,6 graden in Hoek van Holland."

De Franse weerdienst heeft de storm de naam Floriane gegeven. Het is de tweede storm van dit jaar in Nederland.