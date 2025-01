Groeiende ergernis bij Europese regeringsleiders over uitspraken Elon Musk

Zonder Musk bij naam te noemen, hekelde Starmer vandaag op een persconferentie "degenen die leugens en desinformatie verspreiden". "We hebben dit draaiboek al vaak gezien: het aanzwengelen van intimidatie en bedreigingen met geweld, in de hoop dat de media het zullen versterken."

Later reageerde Musk met een bericht dat de Britse premier "diep medeplichtig is aan de massale verkrachtingen in ruil voor stemmen".

'Zorgwekkend'

President Macron is ook kritisch op Musk. "Als ons tien jaar geleden was verteld dat de eigenaar van een van de grootste sociale netwerken ter wereld een nieuwe reactionaire internationale beweging zou steunen en rechtstreeks zou ingrijpen in verkiezingen, ook in Duitsland, wie had dat dan gedacht?", zei de Franse president vandaag in een toespraak voor ambassadeurs.

Tegelijkertijd benadrukte Macron dat de aankomend president Trump "een solide bondgenoot heeft in Frankrijk, een bondgenoot die hij niet minacht". "Als we besluiten zwak en nederig te zijn, is de kans klein dat we gerespecteerd worden door de Verenigde Staten onder president Trump", waarschuwde Macron.

Ook de Noorse premier uitte vandaag zijn zorgen over Musk. "Ik vind het zorgwekkend dat een man met enorme toegang tot sociale media en gigantische economische middelen zich zo direct mengt in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen", zei premier Støre tegen de Noorse publieke omroep NRK. "Dit is niet de manier waarop dingen zouden moeten zijn tussen democratieën en bondgenoten."

Overheidsefficiëntie

De in Zuid-Afrika geboren Elon Musk is vooral bekend als eigenaar van het automerk Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. In 2023 kocht hij het berichtenplatform Twitter. Sindsdien krijgen extreme geluiden er meer aandacht.

Aan het einde van de zomer riep hij zijn steun uit voor Donald Trump in de race om het Amerikaanse presidentschap. Na zijn verkiezing werd ook duidelijk dat Musk een grote rol krijgt binnen de Amerikaanse overheid als 'minister van Overheidsefficiëntie'.