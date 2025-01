Wijnschrijver Nicolaas Klei (63) overleden, bekend van Supermarktwijngids

Wijnschrijver Nicolaas Klei is afgelopen zaterdag op 63-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden kwam "totaal onverwachts en zonder voorafgaand ziekbed", zegt voormalig uitgever en goede vriend Joost Nijsen.

Klei was onder meer bekend als schrijver van de jaarlijkse Supermarktwijngids, waarin hij de beste wijnen in de schappen van supermarkten aanraadde. Verder schreef hij columns voor onder meer het AD en Elsevier Weekblad. Hij verkocht meer dan een half miljoen boeken over wijn.

Klei werd op 6 januari 1961 geboren in Amsterdam. Na een studie rechtsgeschiedenis, schreef hij in 1994 zijn eerste boek met de titel Over de tong. Later volgden de titels Tot op de bodem en Van druif tot dronk. In 2021 werd zijn boekje De slankwandelaar, over afvallen door te wandelen, uitgebracht.

Omfietswijn

Klei is de bedenker van het begrip 'omfietswijn'; een wijn die vanwege de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding het omfietsen waard is.

"Sommige stervelingen verdienen louter lof en dankbaarheid. Nicolaas was er een van", schrijft Nijsen over zijn vriend in een bericht op Instagram.