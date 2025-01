Nóg een Noah: hoe wordt een naam populair?

Voor het zesde jaar op rij is Noah de populairste jongensnaam. En bij de meisjes scoort Emma hoog, net als in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de lijst met meest gegeven voornamen in 2024 van de Sociale Verzekeringsbank.

Waarom zijn deze namen nu zo populair? "De namen die nu bovenaan staan, waren twintig à dertig jaar geleden al bezig met een opmars", zegt naamkundige Gerrit Bloothooft. "Via mond-tot-mondreclame wordt een naam steeds populairder."

Namen zijn daardoor vaak een afspiegeling van de sociale omgeving, zegt Bloothooft. "Welke naam komt bovendrijven in de lijst, hangt af van de grootte van de groep."

Eindigen op klinker of medeklinker

De meeste voornamen van nu zijn kort: vier, vijf of zes letters. Dat was decennia terug wel anders. "Kinderen kregen toen lange doopnamen", zegt Bloothooft. "Maar ze kregen dan vaak ook een roepnaam, en die was meestal wel kort."

Daarnaast eindigen jongensnamen meestal op een medeklinker, en meisjesnamen vaak op een klinker. Maar dat laatste verschuift volgens Bloothooft wel. Zo staat Nora hoog, maar ook Noor staat tegenwoordig op plek zeven. En Sara staat op plek negen, maar Saar op plek zeventien.

Vorig jaar werden er 165.594 baby's geboren: 84.990 jongens en 80.604 meisjes. Van al die kinderen kreeg ongeveer 10 procent een volledig unieke naam. "Dat zit hem vaak in een spellingvariant", zegt Bloothooft. "Het toevoegen van een klinker, een c in plaats van een k, of een y in plaats van i of ie."