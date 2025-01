Limburgs museum wil schedels teruggeven, maar Papoea-Nieuw-Guinea hoeft ze niet

Over het tentoonstellen van menselijke resten is steeds meer discussie, zeker als sprake is van roofkunst. Volgens Jos van Beurden, senior onderzoeker koloniale collecties en teruggavekwesties aan de Vrije Universiteit, is het debat soms ingewikkeld.

"Er wordt nu vooral gesproken over 'onvrijwillig bezitsverlies'. Dat is naast diefstal ook wat je smokkelt, dus meeneemt zonder te vragen. Denk bijvoorbeeld aan schedels en andere objecten die waren achtergelaten in hutten."