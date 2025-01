Podcast De Dag: de wraak van Trump

Het is 6 januari: exact vier jaar nadat aanhangers van Donald Trump het Capitool bestormden in een poging hem in het Witte Huis te houden. En het is exact twee weken voordat diezelfde Donald Trump het Witte Huis weer intrekt, omdat hij ditmaal wél de verkiezingen won.

Trump zegt dat hij de Capitoolbestormers op zijn eerste dag als president gratie zal verlenen en hij zweert ook wraak op al zijn politieke tegenstanders. In deze podcast zet Amerika-deskundige en jurist Kenneth Manusama uiteen welke gevolgen dat kan hebben voor Trump-aanhangers, voor zijn politieke tegenstanders, voor kritische media en voor de democratische cultuur in Amerika.

