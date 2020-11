De Boer niet bang om van 'lijn Koeman' af te wijken: 'Nu gewoon 'lijn De Boer''

De KNVB wilde met de keuze voor De Boer vooral de 'lijn Koeman' voortzetten en ook de nieuwe bondscoach gaf aan het hoogstens op details anders te gaan doen. Inmiddels is duidelijk dat De Boer niet bang is van de 'lijn-Koeman' af te wijken. "Het is vanaf nu gewoon de lijn De Boer", zei hij.

Tegen Spanje en Bosnië en Herzegovina viel De Boer weer terug op het onder Koeman vertrouwde systeem met de punt naar voren op het middenveld, met in de laatste wedstrijd Wijnaldum weer in zijn favoriete rol als nummer tien.

Het meest opvallend onder het bewind van De Boer tot nu toe is de basisplaats van Luuk de Jong in de spits, waar Memphis Depay onder Koeman de vaste centrale man was en had laten zien die rol met verve te kunnen vervullen. Tegen Bosnië liet Depay zien ook vanaf links belangrijk te kunnen zijn bij Oranje.

Harde keuzes

Kevin Strootman was een vaste waarde in de selectie van Koeman. Het abonnement van de 30-jarige middenvelder op een oproep kwam in november ten einde onder De Boer.

"Ik heb tijdens het vorige trainingskamp al met hem gesproken en ik belde hem twee dagen geleden", lichtte De Boer toe. "Zijn situatie bij Marseille is niet rooskleurig. Hij heeft in tien wedstrijden misschien een helft gespeeld. Dat is niet goed voor het Nederlands elftal, maar zeer zeker niet goed voor hem. Dan kies ik voor andere mensen."