Burgemeester over dodelijke steekpartij Den Dolder: 'Opent oude wonden'

Burgemeester Joyce Langenacker van de gemeente Zeist zegt dat het steekincident in Den Dolder, waarbij een 76-jarige vrouw om het leven kwam, "herinneringen doet herleven". De verdachte was bij dezelfde psychiatrische kliniek opgenomen als Michael P., die in 2017 Anne Faber doodde.

"Dit opent oude wonden", aldus Langenacker op de website van de gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt. "De pijn, het verdriet en het ongeloof onder inwoners van Den Dolder is groot."

Fivoor

Het incident gebeurde afgelopen donderdag op de Duivenhorst, niet ver van het terrein van de kliniek. Een 27-jarige man werd een dag later aangehouden. Hij is een patiënt van zorginstelling Fivoor en verbleef op een gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking, schrijft RTV Utrecht.

Michael P. werd ook behandeld bij Fivoor, maar op een andere afdeling. P. verkrachtte en doodde Anne Faber tijdens een verlof. Het was een zaak die landelijk veel stof deed opwaaien.

Verbijsterd

Belangenvereniging Den Dolder (BDD) is "verbijsterd dat dit weer kon gebeuren". "Je wordt er moedeloos van. Er zal meer moeten veranderen." De vereniging wil dat er een plan komt met duidelijke afspraken, zodat een dodelijk incident niet opnieuw kan plaatsvinden.

De dood van de 76-jarige vrouw heeft een grote impact op het dorp, aldus BDD. Vrijdagavond was er een bewonersbijeenkomst in de Maria Christinakerk, waar enkele tientallen mensen op af kwamen. Zij hadden volgens de gemeente vooral zorgen en vragen over het politieonderzoek, de verdachte en veiligheidsmaatregelen.

Later vandaag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan hoort hij of hij langer blijft vastzitten.