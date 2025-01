Kluivert mogelijk nieuwe bondscoach Indonesië: 'We zijn in gesprek'

Patrick Kluivert wordt mogelijk de nieuwe bondscoach van het Indonesisch voetbalelftal. "Wij zijn nog in gesprek, er is nog niet getekend", zegt het management van Kluivert tegen de NOS.

Het nieuws volgt kort op het vertrek van Shin Tae-yong, die sinds 2020 bondscoach van Indonesië was. De Zuid-Koreaan werd vanochtend ontslagen.

Indonesië heeft als doel het bereiken van het WK 2026. Momenteel staat het land derde in de poule in de Aziatische WK-kwalificatie, achter Japan en Australië. De achterstand op Australië is slechts één punt.

Uit de poule plaatsen de nummers één en twee zich direct voor het WK. De nummers drie en vier spelen een volgende kwalificatieronde.

Veel geboren Nederlanders

Voormalig topspits Kluivert was eerder bondscoach van Curaçao en assistent-bondscoach van Clarence Seedorf bij Kameroen. Zijn meest recente klus als voetbaltrainer was bij het Turkse Adana Demirspor. Dat werd een kort dienstverband, dat in december 2023 eindigde na nog geen half voetbalseizoen.

Bij Indonesië kan de 48-jarige Kluivert gaan samenwerken met een flink contingent voetballers dat in Nederland geboren is. In de interlandperiode in november speelde Indonesië tegen Saudi-Arabië met liefst acht in Nederland geboren voetballers in de basis.

Indonesië speelde pas eenmaal eerder op een WK: in 1938, toen nog als Nederlands-Indië. Op 20 maart staat de eerstvolgende interland op programma, een uitwedstrijd tegen Australië in de WK-kwalificatie.