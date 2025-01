Zesde slachtoffer kerstmarkt Maagdenburg aan verwondingen overleden

De aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg heeft een zesde leven geëist. Een vrouw van 52 die gewond was geraakt toen een man in een auto in volle vaart over de kerstmarkt reed, is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen.

Vijf mensen kwamen ter plekke om het leven toen dader op 20 december op de menigte in de Oost-Duitse stad inreed: vier vrouwen en een jongen van 9. Aanvankelijk werden zo'n 200 gewonden gemeld, maar dat aantal is bijgesteld naar bijna 300. Een aantal mensen meldde zich pas later bij de politie of zocht zelf medische hulp.

De verdachte, Taleb al-Abdulmohsen, zit nog in voorarrest. De man is in de twee jaar voorafgaand aan het incident in zeven onderzoeken in beeld geweest, meldt het Duitse persbureau DPA op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten. Vijf keer deed hij aangifte, twee keer was hij verdachte. Om wat voor gevallen het ging, is niet bekend.

Toerekeningsvatbaar

Het onderzoek richt zich erop in hoeverre de man toerekeningsvatbaar was op het moment van het incident. Hij wordt door deskundigen psychologisch onderzocht.

Ook wordt de rol van de politie onderzocht. De man kon tussen een verkeerslicht en een afzetting van betonblokken doorrijden. De afstand daartussen was 6 meter, terwijl in het veiligheidsplan was vastgelegd dat dat maximaal 4 meter mocht zijn. Een politieauto stond niet precies op de afgesproken plek, maar een paar meter verderop.

Daarnaast wordt onderzocht waarom vluchtroutes waren afgesloten met stalen kettingen.

De van oorsprong Saudische Abdulmohsen reed in een huurauto over de kerstmarkt. Hij kon onmiddellijk worden gearresteerd. De arts kwam in 2006 naar Duitsland. Hij definieerde zichzelf als ex-moslim die kritiek had op de islam. Op sociale media uitte hij steun aan extreem-rechts. In 2013 werd hij veroordeeld voor het dreigen met een aanslag.