Bus met scholieren in brand gevlogen in Limburg, geen gewonden

Een touringcar met tientallen middelbare scholieren is vanochtend in brand gevlogen in Limburg. Alle inzittenden konden het voertuig op tijd verlaten.

Op N273 bij het dorp Grathem, niet ver van Roermond, rook de chauffeur een brandlucht en zag ook daadwerkelijk rook uit de bus komen, schrijft L1 Nieuws. Hij besloot de bus stil te zetten. Alle veertig passagiers konden het voertuig op tijd verlaten. De bus brandde volledig uit.

Vervangend vervoer

De leerlingen van 12 tot 18 jaar waren onderweg naar een technische school in de Belgische stad Maaseik, vlak over de grens. Voor hen wordt vervangend vervoer geregeld.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De N273 is tijdelijk afgesloten.