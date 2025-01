Japanner Matsuyama breekt twee PGA-records bij opening golfseizoen in Hawaï

Hideki Matsuyama heeft het nieuwe golfseizoen op wervelende wijze geopend. De Japanner won het PGA-toernooi in Hawaï, 'The Sentry' genoemd, door twee records te vestigen.

Op de vier speeldagen in Hawaï liepen de golfers in totaal 72 holes af. Bij 35 daarvan noteerde Matsuyama een birdie (één onder par) of beter, terwijl hij een totaalscore noteerde van 35 onder par. In beide gevallen is dat een record voor een golfer op een PGA Tour-toernooi.

Het oude record was 34 onder par en stond op naam van Cameron Smith. Die vestigde dat record op dezelfde baan als Matsuyama.

Matsuyama neemt, naast de opvallende walvistrofee, 3,6 miljoen dollar aan prijzengeld mee voor zijn overwinning op The Sentry.

Windstil

De 32-jarige Matsuyama profiteerde het best van de windstille omstandigheden op de Plantation Course, waar het vaak hard waait. Hij eindigde uiteindelijk slechts drie slagen boven de Amerikaan Collin Morikawa, die eveneens sterk aan het seizoen begon.