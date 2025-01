Journalisten melden opnieuw meer incidenten bij het uitoefenen van hun vak

Journalisten in Nederland hebben opnieuw vaker melding gedaan van incidenten tijdens hun werk. Het aantal meldingen steeg in 2024 naar 249, meldt de organisatie PersVeilig. In 2023 werden er 218 incidenten gemeld, in 2022 waren dat er 198. Dat was een daling ten opzichte van het coronajaar 2021, toen er 271 meldingen van incidenten waren.

Vooral rond demonstraties en rellen hadden journalisten vaker te maken met bedreiging, intimidatie of fysiek geweld, bijna drie keer zo vaak als een jaar eerder (43 tegenover 15 keer). Vooral bij de verschillende pro-Palestina-rellen in Amsterdam werden journalisten belaagd. De totale stijging komt grotendeels daardoor, zegt PersVeilig.

Het vaakst hadden journalisten te maken met bedreiging (99 keer), discriminatie of intimidatie (72 keer) en fysiek geweld (56 keer).

Drie keer zoveel fysiek geweld

Daarbij valt op dat het aantal fysieke aanvallen op journalisten is gestegen van 29 keer in 2023 naar 56 keer vorig jaar, waarvan 31 meldingen over mishandeling gingen. Discriminatie of intimidatie werd 72 keer gemeld, tegen 42 keer in 2023. Het aantal keren dat bedreiging werd gemeld, nam af van 125 naar 99.

De meeste agressie tegen journalisten werd mondeling (68 keer) of via sociale media (46 keer) geuit.

In de organisatie PersVeilig werken de journalistenvakbond NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren met politie en justitie samen om te proberen journalisten te beschermen tegen geweld en agressie.

Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er bij het sunneklaasfeest op Ameland geen problemen waren voor journalisten, na de gewelddadigheden in 2023. Toen werden journalisten die verslag wilden doen van de alternatieve sinterklaasviering belaagd en achtervolgd.

Geschrokken

Minister Bruins (OCW) zegt geschrokken te zijn van het groeiend aantal meldingen van journalisten. "En elke journalist die geïntimideerd en bedreigd wordt, of te maken krijgt met fysiek geweld is er één te veel."

"Journalisten moeten we koesteren, zij zorgen juist voor een samenleving waarin kritisch gekeken wordt naar wat instituties doen en ze houden toezicht op bestuurders en politiek", stelt hij.