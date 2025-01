Emma en Noah waren afgelopen jaar populairste kindernamen

Emma en Noah waren afgelopen jaar de meest gekozen namen voor baby's, meldt de Sociale Verzekeringsbank. 922 jongens werden Noah genoemd en 657 meisjes kregen Emma als naam.

Noah was in de vijf jaar ervoor ook al de populairste naam voor jongens. Emma was ook al eerder een populaire naam voor meisjes: in 2023 stond Emma op de vierde plek.

Vorig jaar werden er 165.594 baby's geboren: 84.990 jongens en 80.604 meisjes.

Olivia en Nora

Bij de jongens zijn Luca en Lucas de nummer twee en drie. Bij de meisjes zijn dat Olivia en Nora.

De populairste genderneutrale naam is Charlie. Deze naam werd aan 156 meisjes en aan 156 jongens gegeven. Robin (68 meisjes en 64 jongens) en Sammy (11 meisjes en 10 jongens) staan in deze categorie op plek 2 en 3.