Trump ontslaat hoofd van toezichthouder na weerspreken verkiezingsfraude

De Amerikaanse president Trump heeft het hoofd van de afdeling die verantwoordelijk is voor toezicht op veilige verkiezingen ontslagen.

Chris Krebs gaf volgens Trump een "hoogst onzorgvuldige" verklaring over de recente presidentsverkiezingen. Daarom heeft hij besloten hem per direct te ontslaan, twitterde hij.

Ergernis in Witte Huis

Krebs weersprak de afgelopen dagen geregeld claims over verkiezingsfraude. Volgens Trump is er juist wel massaal gefraudeerd tijdens de verkiezingen, waardoor in zijn ogen zijn Democratische tegenstrever Joe Biden onterecht is uitgeroepen tot verkiezingswinnaar.

Vorige week plaatste de Cybersecurity & Infrastructure Security Agency van Krebs op de eigen site al een bericht dat er geen bewijs was dat er stemmen zijn verwijderd, verloren gegaan of vervangen zijn. Het agentschap, in 2018 opgericht na de ophef rond de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in 2016, sprak zelfs van de veiligste verkiezingen ooit.

Ook richtte Krebs een website op, Rumor Control, waar onjuiste beweringen en andere desinformatie over de verkiezingen werden ontkracht. Hij zou daarmee kwaad bloed hebben gezet in het Witte Huis. Krebs had eerder al tegen naaste medewerkers gezegd erop te rekenen dat hij ontslagen zou worden.

Kort na zijn ontslag twitterde Krebs dat hij het een eer vond om zijn land te dienen. "We hebben het juiste gedaan", twitterde hij.