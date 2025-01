Film Emilia Pérez wint meeste Globes, ook eerste grote prijs voor Demi Moore

Actrice Demi Moore won vannacht voor het eerst in haar carrière een grote filmprijs. Ze kreeg een Golden Globe voor haar rol in The Substance, een horrorkomedie over de zoektocht naar de eeuwige jeugd. "Ik ben in shock", zei Moore tijdens haar dankwoord. "Ik doe dit al meer dan 45 jaar en dit is de eerste keer dat ik als acteur iets win. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor."

Ook een andere oudgediende mocht met een prijs naar huis. Jodie Foster werd geëerd voor haar rol in de tv-serie True Detective: Night Country, waarin ze de rol speelt van een politierechercheur in een kleine stad in Alaska.

De beste mannelijke hoofdrol voor een dramafilm ging naar Adrien Brody voor zijn rol in The Brutalist. De film over een Hongaars holocaustoverlevende die naar de Verenigde Staten emigreert, sleepte ook de prijzen voor beste dramafilm en beste regisseur (Brady Corbet) in de wacht.

Sebastian Stan won de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol in een musical of komedie voor de film A Different Man. Kieran Culkin, bekend van Succession, kreeg voor zijn bijrol in A Real Pain ook een Golden Globe.

Nicole Kidman greep voor haar hoofdrol in de film Babygirl van regisseur Halina Reijn naast een Golden Globe. De prijs voor beste actrice in een dramafilm ging naar de Braziliaanse Fernanda Torres voor haar rol in de film I'm Still Here.

Series

Bij de series was Shogun, over een Engelsman die in 1600 in het feodale Japan belandt, de grote winnaar. Shogun won de Golden Globe voor beste dramaserie, beste vrouwelijke én beste mannelijke acteerprestatie.

Ook Baby Reindeer, over een komiek en barman die gestalkt wordt door een vrouw van middelbare leeftijd, viel in de prijzen. Actrice Jessica Gunning kreeg de prijs voor beste vrouwelijke bijrol in een televisieserie. De serie kreeg ook de prijs voor beste "gelimiteerde serie, anthologiereeks of film gemaakt voor televisie".

De Golden Globes werden vannacht voor de 82ste keer uitgereikt in het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles. De film- en televisieprijzen van buitenlandse filmjournalisten gelden als een graadmeter voor de Oscars, die op 2 maart worden uitgereikt.