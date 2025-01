Wekdienst 6/1: Verdachte moorden IJsselmonde voorgeleid • Winst Trump bekrachtigd

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De verdachte van het doodschieten van drie mensen in Rotterdam-IJsselmonde moet voor de rechter-commissaris verschijnen. Die bepaalt of hij langer blijft vastzitten.

Het Amerikaanse Congres bekrachtigt de uitslag van de door Donald Trump gewonnen presidentsverkiezingen. Vier jaar geleden liep de bekrachtiging van Bidens verkiezingswinst uit op de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers.

In Delft sluit het museum Prinsenhof vandaag zijn deuren. Het Rijksmonument begint aan een verbouwing die twee jaar in beslag zal nemen. Voor de restauratie heeft het museum nog 5 miljoen euro nodig van de Rijksoverheid.

Wat heb je gemist?

De Canadese premier Trudeau gaat waarschijnlijk snel aankondigen dat hij aftreedt als leider van de Liberale Partij. Dat meldt een Canadese krant op basis van bronnen. Het is onduidelijk of hij ook meteen vertrekt als premier of aanblijft tot er een opvolger is gekozen.

Woensdag is er een partijbijeenkomst. Volgens de bronnen wil Trudeau voor die tijd zijn vertrek aankondigen, om te voorkomen dat het lijkt of zijn partijgenoten hem dwingen om op te stappen. Trudeau is negen jaar premier van Canada en kampt al een tijd met een lage populariteit.

Ander nieuws uit de nacht:

Lichaam van vermiste Indiase journalist gevonden in septic tank: De man deed verslag van mogelijke corruptie bij openbare bouwprojecten in het land. Op nieuwjaarsdag raakte hij vermist, waarna zijn familie aangifte deed bij de politie.

Anti-corruptiebureau Zuid-Korea vraagt politie om president Yoon te arresteren: Vorige week probeerde het bureau hem al op te pakken, maar dat mislukte doordat aanhangers en zijn beveiligers de toegang tot zijn residentie blokkeerden.

Treinstoring bij Schiphol door kapotte bovenleiding voorbij, dienstregeling hervat: sinds 2.00 uur vannacht rijden de treinen weer normaal langs de luchthaven.

En dan nog even dit:

Vanwege een dringend tekort aan arbeidskrachten zoekt Duitsland buiten de grenzen naar personeel. De Duitse regering werkt daarom aan migratiedeals met onder meer Oezbekistan, Ghana en de Filipijnen. Onlangs werd ook met Kenia zo'n deal gesloten.