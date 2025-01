Bijlow weer eerste keeper Feyenoord? 'Ik behoor tot de besten van Nederland'

Dan moet hij wel eerste keus bij Feyenoord blijven en niet zijn concurrent Timon Wellenreuther. "Ik voel me wel de eerste keeper, maar of dat zo is gaan we volgende week zondag zien (thuis tegen FC Utrecht, red.). Met Wellenreuther heb ik een prima band, ik misgun niemand iets."

'Een week balen, schelden, boos zijn'

Bijlow lacht dus weer veel, dat is ook te zien. Hij glimlacht als hij vertelt over zijn broer, die het ook bijna tot het eerste van Feyenoord schopte, en over zijn avonturen in het fanatieke Vak V in De Kuip. Of als hij het heeft over de jaren dat hij als kind op kickboksen zat, omdat hij - naar eigen zeggen - wat aan de mollige kant was.

Maar lachen kon hij niet in de week van zijn geklapte transfer naar Southampton, naar de voetbalhemel die de Premier League is. Zijn afscheid, voor een ontroerd uitvak op Het Kasteel bij Sparta Rotterdam, lag al achter hem toen Southampton meldde dat hij de medische keuring niet door was gekomen. Weg was de droomtransfer.

Even voelde hij zich verschrikkelijk. "Mijn afscheid met de supporters was emotioneel en mooi", blikt Bijlow terug. "Daarna zinde ik op een nieuw hoofdstuk en dat valt dan opeens in duigen. Dan is het een week balen, schelden, boos zijn. Dan vindt je vriendin je even wat minder leuk, je familie ook. Eén week is het moeilijk, maar daarna kijk ik mezelf in de spiegel en zeg ik: Jus, we gaan weer knallen."