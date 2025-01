Anti-corruptiebureau Zuid-Korea wil meer tijd ​​om president Yoon te arresteren

Het Zuid-Koreaanse agentschap voor corruptiebestrijding (CIO) wil dat het arrestatiebevel tegen de geschorste president Yoon wordt verlengd. Het arrestatiebevel voor Yoon verloopt om middernacht plaatselijke tijd.

Vorige week mislukte een poging van het CIO om Yoon op te pakken na een confrontatie met de presidentiële veiligheidsdienst. De anti-corruptiedienst zou vandaag nog een poging kunnen doen om Yoon aan te houden, maar gezien de verleningsaanvraag lijkt het erop dat de autoriteiten meer tijd nodig hebben.

Inmiddels hebben het CIO en de politie overlegd over vervolgstappen. Aanvankelijk wilde de dienst dat de politie Yoon zou arresteren, nadat het daarin zelf vrijdag niet was geslaagd. Maar dat verzoek werd later teruggedraaid na kritiek van de politie. Die noemde het juridisch onhoudbaar dat de politie als enige verantwoordelijk zou zijn voor de arrestatie van Yoon.

Vechten tot het einde

De rechtbank in het westelijke district van Seoul vaardigde afgelopen dinsdag een arrestatiebevel uit voor Yoon en een apart bevel om zijn woning te doorzoeken. Dat gebeurde nadat de president had geweigerd te verschijnen voor verhoor over zijn kortstondige staat van beleg op 3 december.

Yoon heeft gezworen om "tot het einde te vechten" tegen pogingen om hem af te zetten. Hoewel de staat van beleg slechts enkele uren duurde, veroorzaakte het grote onrust in het land.