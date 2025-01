Anti-corruptiebureau Zuid-Korea vraagt ​​politie om president Yoon te arresteren

Het Zuid-Koreaanse agentschap voor corruptiebestrijding (CIO) heeft de politie verzocht de arrestatie van de geschorste president Yoon Suk-yeol over te nemen. Dat meldt persbureau AP.

Vorige week mislukte een poging van het CIO om Yoon op te pakken na een confrontatie met de presidentiële veiligheidsdienst. Vandaag is de laatste dag voordat het arrestatiebevel tegen Yoon afloopt.

Het was niet duidelijk of de anti-corruptiedienst vandaag nog een poging zal doen om Yoon aan te houden voordat de deadline om middernacht verstrijkt.

De rechtbank in het westelijke district van Seoul vaardigde afgelopen dinsdag een arrestatiebevel uit voor Yoon en een apart bevel om zijn woning te doorzoeken. Dat gebeurde nadat de president weigerde te verschijnen voor verhoor over zijn kortstondige staat van beleg op 3 december.

Yoon heeft gezworen om "tot het einde te vechten" tegen pogingen om hem af te zetten. Hoewel de staat van beleg slechts enkele uren duurde, veroorzaakte het grote onrust in het land.

Schieten als nodig

Yoon blijft volhouden dat zijn besluit geen greep naar de macht was. Hij zei dat de oppositie het land in een wurggreep houdt en dat die sympathiseert met Noord-Korea. De oppositie weerspreekt dat noemt de zet van Yoon een couppoging. Met de staat van beleg schakelde hij het parlement uit en werden de media onder het gezag van het leger gesteld.

Volgens de aanklager had Yoon militairen toestemming gegeven te schieten als dat nodig was om het parlementsgebouw binnen te komen. Uiteindelijk lukte het parlementariërs nipt om de noodtoestand terug te draaien.

Formeel is Yoon nog altijd in functie, omdat het Constitutionele Hof een afzettingsprocedure nog moet bekrachtigen. Het is de vraag of daarvoor in het Hof de vereiste meerderheid is.