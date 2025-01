'Canadese premier Trudeau gaat opstappen'

De Canadese premier Justin Trudeau gaat naar verwachting snel aankondigen dat hij aftreedt als leider van de Liberale Partij. Dat meldt de Canadese krant The Globe and Mail op basis van drie bronnen. Het is onduidelijk of Trudeau ook onmiddelijk vertrekt als premier of aanblijft tot er een opvolger is gekozen.

De bronnen zeggen tegen de krant dat ze niet zeker weten wanneer Trudeau zijn vertrek zal aankondigen, maar ze verwachten dat dit in ieder geval voor woensdag zal zijn. Op die dag staat een bijeenkomst gepland van zijn partij.

Volgens een van de bronnen die sprak met de Canadese krant zou Trudeau zich realiseren dat hij zijn vertrek moet aankondigen voordat hij de liberale partijgenoten ontmoet, om zo te voorkomen dat het er op lijkt dat hij door zijn eigen parlementsleden is gedwongen te vertrekken.

De liberale premier zit in zijn negende jaar als minister-president, maar kampt al langer met een enorm populariteitsprobleem. Minder dan een derde van het electoraat steunt hem nog. Binnen zijn eigen partij klonken openlijk stemmen dat het tijd is voor Trudeau om op te stappen.

Trouwe bondgenoot vertrokken

Vorige maand nam de Canadese minister van Financiën, Chrystia Freeland, ontslag uit de regering van Trudeau. Aanleiding was een conflict met de premier over de verwachte invoerheffingen die de aankomende Amerikaanse president Trump wil invoeren. Freeland gold lange tijd als trouwe bondgenoot van Trudeau. Freeland wordt nu ook genoemd als mogelijke opvolger van Trudeau als premier van Canada.

Trudeau nam het roer over als liberaal leider in 2013, toen de partij ook in de problemen zat. Volgens peilingen zouden de liberalen bij verkiezingen die in oktober worden gehouden zwaar verliezen van de Conservatieve Partij.