Lichaam van vermiste Indiase journalist gevonden in septictank

In India is het lichaam van een vermiste Indiase journalist gevonden in septic tank. De man deed verslag van corruptie in het land, meldt de BBC.

De journalist Mukesh Chandrakar (32) raakte op Nieuwjaarsdag vermist waarop zijn familie aangifte deed bij de politie. Zijn lichaam werd vrijdag gevonden op het terrein van een wegenbouwer in de stad Bijapur. Hij werd gevonden nadat de politie zijn mobiele telefoon hadden getraceerd.

Drie mensen zijn gearresteerd in verband met zijn dood. Twee van de arrestanten zouden familieleden van hem zijn. Een mediawaakhond heeft een grondig onderzoek geëist naar de dood van Chandrakar.

De politie was al eerder gaan zoeken op de plek waar het lichaam uiteindelijk werd gevonden. Toen ze op 3 januari terugkeerden vonden ze hem alsnog in een nieuw aangelegde septic tank, meldde een politiefunctionaris. De tank was afgedekt met betonnen platen. Volgens de politie zijn op het lichaam van de journalist ernstige verwondingen aangetroffen die erop wijzen dat hij was aangevallen met een stomp voorwerp.

Persvrijheid

Chandrakar deed als freelance journalist uitgebreid verslag van mogelijke corruptie bij openbare bouwprojecten. Hij beheerde daarvoor ook een YouTube-kanaal met ruim 160.000 abonnees.

In India worden journalisten vaker bedreigd, aangevallen en ook vermoord. In 2024 werden 3 journalisten gedood, meldde de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) in december. Daarnaast zitten er 5 journalisten in de gevangenis. Het land staat op de persvrijheid-lijst van Verslaggevers zonder Grenzen (RSF) op de 159ste plaats van in totaal 180 landen.