Derby-specialist Ranieri leidt tobbend AS Roma naar zege op Lazio

Claudio Ranieri heeft ook zijn vijfde Romeinse derby als trainer van AS Roma gewonnen. Met een 2-0 thuiszege op Lazio in de Serie A spoelden 'Giallorossi' de slechte herinneringen uit het vorige kalenderjaar in ieder geval voor even weg

In 2024 ontsloeg AS Roma met José Mourinho, Daniele De Rossi en Ivan Juric drie trainers. De club verkeert in een sportieve crisis en dobberde de laatste maanden in het rechterrijtje van de Serie A.

"Maar op een dag van de derby telt de ranglijst niet", pareerde de doorgewinterde coach Ranieri (73) vragen over de benarde positie van zijn geliefde club, waarvoor hij zijn pensioen onderbreekt.