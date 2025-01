7-jarige jongen overleden als gevolg van ongeluk kartbaan Swalmen

Een 7-jarige jongen die twee weken geleden in het Limburgse Swalmen zwaargewond raakte door een ongeluk op een indoorkartbaan, is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt op sociale media.

De jongen uit Staphorst was actief in de motorsport en reed ten tijde van het ongeluk op een minibike. Na het ongeluk werd hij in een ambulance meegenomen en in Echt met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Maastricht gevlogen. Daar vocht hij de afgelopen twee weken voor zijn leven.

"Afgelopen maandag was er een klein lichtpuntje rondom de situatie van Sid. Aan het einde van de week veranderde dit lichtpuntje in het donkerste scenario en werd het een oneerlijk gevecht dat Sid niet kon winnen", schrijft zijn vader op Facebook.

Motorsport

Sid Veijer stond bekend als een groot talent in de motorsport. Twee maanden geleden werd hij nog Nederlands kampioen bij de junioren in de klasse minibike. Zijn 19-jarige neef Collin Veijer werd dit seizoen derde in het wereldkampioenschap in de Moto3-klasse.

De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.