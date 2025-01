Duizenden Montenegrijnen herdenken schietpartij waarbij 12 mensen omkwamen

"We zijn hier om antwoorden te krijgen op de vraag waarom er niet tijdig werd gereageerd en wie daarvoor de verantwoordelijkheid moet nemen", zei een vrouw bij de herdenking tegen persbureau Reuters.

Wapenverbod

Volgens de politie was de schutter een 45-jarige man uit Cetinje die tijdens zijn daad flink wat alcohol op had. Toen de schutter bij zijn woning door de politie werd omsingeld, maakte hij een eind aan zijn leven. Volgens de lokale politie beschikte de dader over illegale wapens.

Na de schietpartij kondigde president Milatovic drie dagen van nationale rouw af.

Wapenbezit is in Montenegro wijdverspreid en er zijn veel illegale wapens in omloop. In 2022 vond in Cetinje eveneens een dodelijke schietpartij plaats, waarbij elf mensen omkwamen.