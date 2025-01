PSG blijft superieur in Franse Supercup; Monaco in blessuretijd verslagen

Paris Saint-Germain heeft voor de dertiende keer in de historie de Trophée des Champions gewonnen, de Franse Supercup. Al ging dat dit keer niet heel gemakkelijk. Pas in blessuretijd zorgde Ousmane Dembélé in Doha voor de enige treffer tegen AS Monaco: 1-0.

PSG won afgelopen seizoen de Ligue 1 en de Coupe de France en nam het daarom in de strijd om de Supercup op tegen de nummer twee van de Ligue 1.

Waar te spelen?

De wedstrijd had eigenlijk in de zomer plaats moeten vinden. De Trophée des Champions wordt al sinds 2009 veelvuldig buiten de Franse landsgrenzen gespeeld. Dit jaar zou dat eigenlijk in Peking gebeuren.

Maar een evenement rondom de 60ste verjaardag van de Frans-Chinese betrekkingen kreeg geen vergunningen en dus ging de wedstrijd niet door.

Daarna was het plan om de Franse Supercup eind augustus te laten plaatsvinden, maar dat viel tegelijk met de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Uiteindelijk werd Doha een half jaar later het onderkomen van deze wedstrijd.