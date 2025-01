Hoofdrol Gakpo en De Ligt bij enerverend gelijkspel Liverpool-United

Koploper Liverpool is in de Premier League niet verder uitgelopen op achtervolger Arsenal, dat gisteren twee punten liet liggen in Brighton. De ploeg van trainer Arne Slot speelde in de Noord-Engelse derby tegen Manchester United ook gelijk: 2-2.

Nederlandse spelers vervulden daarbij een hoofdrol. Cody Gakpo maakte de 1-1 en Matthijs de Ligt veroorzaakte met een handsbal een strafschop voor Liverpool, waar de 2-1 uit kwam.

Bij een zege had Liverpool Arsenal op een achterstand van acht punten gezet. Het verschil blijft nu zes punten. United staat na vandaag dertiende. Van de degradatiestreep is het team van Rúben Amorim zeven punten verwijderd.