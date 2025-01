Nederlandse Syrië-gezant voor het eerst sinds val Assad in Damascus

De Nederlandse speciaal gezant voor Syrië, Gijs Gerlag, heeft een bezoek gebracht aan de Syrische hoofdstad Damascus. Het is voor het eerst dat een Nederlandse regeringsvertegenwoordiger Syrië bezoekt sinds de val van het Assad-regime begin vorige maand.

Gerlag sprak donderdag en zaterdag met onder anderen vertegenwoordigers van HTS, de beweging die nu aan de macht is in Syrië. Doel van de gesprekken was volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken om inzicht te krijgen in de huidige veiligheidssituatie en om het belang van een "inclusieve politieke transitie" en de bescherming van Syrische minderheden te onderstrepen.

"Wat Nederland betreft is een inclusieve politieke transitie die door Syriërs zelf wordt geleid van belang voor een duurzame stabiliteit in Syrië", zegt minister Veldkamp over het bezoek. "Hierbij is het essentieel dat ook christenen, Koerden en andere minderheden onderdeel uitmaken van dit proces en dat mensenrechten worden gerespecteerd."

Het openen van een Nederlandse ambassade in Damascus is volgens Veldkamp nu niet aan de orde. Daarvoor wil het ministerie eerst afwachten hoe HTS en andere groeperingen het bestuur van Syrië gaan vormgeven.

Buitenlandse ministers

Donderdag brachten de eerste Europese ministers een bezoek aan het land. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, en haar Franse ambtgenoot Jean-Noël Barrot vertegenwoordigden op hun bezoek de Europese Unie en spraken onder meer met de leiders van HTS.