Wat de reeks dodelijke beschietingen in Rotterdam zo uitzonderlijk maakt

In vergelijking met andere Europese landen is de kans klein dat je in Nederland met geweld om het leven wordt gebracht. In 2023 werden hier per 100.000 inwoners volgens CBS-cijfers zo'n 0,69 mensen gedood. In de VS is dat ruim tien keer zo hoog. In een lijst met gegevens over 39 Europese landen hoort Nederland bij tien landen met met relatief de minste moorden. "We wonen in een relatief veilige samenleving", concludeert Ferwerda.

Deze statistieken zeggen natuurlijk niets over het enorme leed dat een moord teweegbrengt. "De moed zakt je in de schoenen", zei een familielid van het 81-jarige slachtoffer in Rotterdam vrijdag tegen NOS-verslaggevers. "Hij heeft kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen."

