Viermansbobsleeërs Oranje crashen in eerste wereldbekerrace dit seizoen

De afdaling van de Nederlanders was ondanks de crash goed voor de zeventiende plek van de in totaal twintig deelnemers. De Britse bob van piloot Brad Hall was de beste, 1,72 seconden sneller dan Nederland.

De Duitse slee onder leiding van stuurman Francesco Friedrich, in Winterberg op 0,19 seconde tweede achter de Britten, houdt de leiding in het wereldbekerklassement. Friedrich won in december de eerste wereldbekerwedstrijd in Altenberg.

De Nederlandse bobsleeërs staan twintigste in de wereldbekerstand.

Tweemansbob en monobob

Wesselink maakte afgelopen dagen ook zijn wereldbekerdebuut in de tweemansbob, samen met Janko Franjic, maar zij haalden de tweede heat niet en moesten genoegen nemen met de 22ste plaats.

Ook maakte bobsleester Loren Djolo haar wereldbekerdebuut in de monobob, maar ook zij slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finaleronde. In Winterberg eindigde ze door stuurfoutjes als 23ste.