Cartoonist Washington Post stapt op na afwijzen spotprent over Bezos

Een cartoonist van de Washington Post heeft ontslag genomen omdat de opinieredactie een tekening weigerde waarin de spot wordt gedreven met Jeff Bezos, de Amazon-topman die tevens eigenaar is van de Washington Post. De tekenaar, Ann Telnaes, spreekt van een gevaar voor de vrije pers.

Op de tekening wordt een aantal mensen afgebeeld die met zakken met geld buigen voor iemand die Donald Trump voorstelt. Het gaat om onder anderen Bezos, Mark Zuckerberg (Facebook en Meta) en Sam Altman (OpenAI). Onder de buigers is ook Mickey Mouse, die Disney-ABC vertegenwoordigt.

Volgens Telnaes bekritiseert de tekening de tech- en mediabedrijven die de afgelopen tijd hun best deden om in de gunst te komen bij aankomend president Trump. Ze schrijft dat hun eigenaren, "die lucratieve contracten met de overheid hebben en van regels af willen", op bezoek zijn gegaan in het resort van Trump in Mar-a-Lago.

Gamechanger

"Mijn tekeningen zijn vaker afgewezen en mij is vaker om aanpassingen gevraagd", gaat ze verder, "maar nooit vanwege het standpunt dat de tekening inneemt. Dit is een gamechanger."

Ze wijst erop dat in andere landen collega's hun leven wagen bij het aan de kaak stellen van onrecht en het bekritiseren van politieke leiders. Ook zegt ze dat juist eigenaren van persorganisaties het voor de vrije pers moeten opnemen. "In het gevlij proberen te komen bij een toekomstig autocraat zal alleen leiden tot ondermijning van de vrije pers."