Oekraïense strijdkrachten in Russische regio Koersk starten nieuw offensief

Oekraïense strijdkrachten zijn een nieuw offensief begonnen in de Russische grensregio Koersk. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Het is het eerste Oekraïense offensief in de oorlog tegen Rusland sinds de strijdkrachten begin augustus de Russische grens overstaken in de regio Koersk.

Het Russische leger heeft naar eigen zeggen twee Oekraïense aanvallen afgeslagen. Volgens Russische militaire bloggers is het leger verrast door het offensief. Gemechaniseerde eenheden zouden vanuit verschillende kanten aanvallen, maar het zwaartepunt van het offensief zou ten noordoosten van het stadje Soedzja liggen, dat al vijf maanden door Oekraïne wordt bezet.

De Oekraïense autoriteiten hebben de aanval nog niet officieel bevestigd, maar het hoofd van het presidentiële kantoor, Andri Jermak, lijkt er met een post op sociale media wel naar te verwijzen. "Koersk-regio, goed nieuws: Rusland krijgt wat het verdient", schrijft hij op Telegram.

Oekraïne in het defensief

De Oekraïense offensieve operaties zijn verrassend te noemen. Na een snelle opmars in augustus, waarbij in korte tijd 1300 vierkante kilometer Russisch grondgebied werd veroverd, schoof het front de afgelopen maanden op in het nadeel van Oekraïne. In oktober hadden de Russen volgens het Institute for the Study of War (ISW) zo'n 40 procent van het veroverde terrein terugveroverd.

Volgens de VS en Oekraïne krijgen de Russen sinds begin december hulp van zo'n 11.000 Noord-Koreanen om de Oekraïners terug te dringen in de regio Koersk. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Noord-Koreaanse militairen daarbij massaal om het leven komen. Ook de Verenigde Staten gaan daarvan uit.

In Oekraïne heeft de Russische invasiemacht in de Donbas-regio's Donetsk en Loehansk het oorlogstempo de afgelopen maanden fors verhoogd. In november werd het meeste gebied bezet in vergelijking met alle andere maanden van de afgelopen twee jaar.

De Russen hebben de strategisch gelegen stad Pokrovsk in de regio Donetsk in de afgelopen weken genaderd tot op een paar kilometer.