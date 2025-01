Radicaal-rechtse FPÖ nu wel in beeld bij kabinetsformatie Oostenrijk

De Oostenrijkse president Van der Bellen spreekt morgen met FPÖ-leider Kickl. Hij zegt dat "een nieuwe weg kan worden ingeslagen" nu de formatieonderhandelingen tussen drie andere partijen zijn stukgelopen.

De FPÖ werd eind september de grootste bij de verkiezingen, maar Van der Bellen passeerde de radicaal-rechtse partij bij het vormen van een regeringscoalitie. Inmiddels is de weerstand binnen de christendemocratische ÖVP tegen samenwerking met Kickl minder groot geworden, zegt de president.

Vrijdag staakte de kleinste van de drie onderhandelende partijen, het liberale Neos, de gesprekken. Een dag later gooiden de twee overgebleven partijen, de ÖVP en de sociaaldemocraten van SPÖ, de handdoek in de ring. Grootste splijtzwam was de vraag hoe het begrotingsgat gedicht kan worden. Bondskanselier Nehammer van de ÖVP heeft vanwege de stukgelopen onderhandelingen zijn vertrek aangekondigd.

De verkiezingszege van de FPÖ afgelopen najaar was historisch. Niet eerder haalde de radicaal-rechtse partij de meeste zetels in de Nationale Raad. Toch speelde de FPÖ bij de onderhandelingen geen rol, want Van der Bellen vroeg Nehammer van de ÖVP een coalitie te vormen. Bij de verkiezingen werden de christendemocraten de een na grootste partij.