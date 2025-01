5/1 in Nieuwsuur: Lokale bestuurders stoppen • Menselijke schedels in musea

Menselijke schedels in musea

Het zorgt voor kopzorgen in vele Nederlandse musea. Wat te doen met de menselijke schedels uit Afrika of Azië in hun collectie? De tijd dat dit soort erfgoed probleemloos in musea kon liggen, lijkt voorbij. Steeds luider klinkt de roep om teruggave naar de plek van herkomst. Maar zitten ze er daar op te wachten? Intussen is de handel in menselijke schedels nog altijd levendig. We spreken erover met roofkunstexpert Jos van Beurden.