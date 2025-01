Oefenduel Ajax met Stuttgart eindigt gelijk, Klaassen mag blijven staan na rode kaart

Ajax kon eigenlijk alleen gevaar stichten vanuit de tegenstoot. Linksbuiten Bertrand Traoré legde na een counter af op Mika Godts, maar de Belg schoot onbesuisd over. Even later ging Traoré dan maar voor eigen succes. Zijn inzet zeilde voorlangs.

Na rust sloeg Farioli weer aan het wisselen. Alleen Rugani mocht blijven staan. Zo verving de coach zelfs Pasveer voor de Duitse keeper Diant Ramaj, geboren en getogen in Stuttgart. Wout Weghorst kreeg een plek in de spits ten koste van Brobbey, die in de eerste helft enkel en alleen worstelpartijtjes uitvocht met verdediger Julian Chabot.

Het was diezelfde Chabot die al vroeg in de tweede helft een eigen goal maakte: 2-1. Hij rommelde in duel met Rugani een perfect aangesneden vrije trap van Branco van den Boomen in het doel van Stuttgart.

Rode kaart Klaassen

De ingevallen Klaassen kreeg vlak daarna rood, nadat hij met gestrekt been in was gekomen op de voet van Yannik Keitel. Na overleg tussen de scheidsrechter en trainers Farioli en Sebastian Hoeness mocht de middenvelder op het veld blijven staan tijdens het restant van dit oefenduel.